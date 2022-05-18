Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemesinden memnunuz. Liberal demokrasiler birbirine yaklaşıyor ve NATO güçleniyor. Kabinede bugün üyelik başvurularını onaylamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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Almanya, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
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