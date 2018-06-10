"Almanya 'FETÖ'ye daha kuşkulu yaklaşmaya başlamış"

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bir raporuna dayandırdığı haberinde, Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın şimdiye kadar Gülen hareketini takibe almak için çok az neden gördüğü belirtildi. Haberde, artık hükümetin 'FETÖ’ye daha kuşkulu yaklaşmaya başladığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Celal Özcan aktardığına göre, haberde 15 Temmuz Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen yanlılarının Türkiye’de emniyet, yargı ve diğer devlet kurumlarına sızdığı belirtildi.

Raporda Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin kaynaklarının bu konudaki şu görüşüne yer verildi: “Hareketin komplocu kısmı sıkı bir hiyerarşi ile kendini gösteriyor ve yapısı organize suç oluşumlarını andırıyor.” Diplomatlar bilgi aldıkları kişilerin Gülen hareketinin amacı konusunda şu uyarıda bulunduklarını da aktarıyor: “Devlet organlarına sızmak için siyasi etkiyi en üst seviyeye çıkarmak ve devletin kontrolünü sağlamak.”

Spiegel’e göre Alman Dışişleri Bakanlığı, Türk kaynaklardan gelen bu değerlendirmeleri daha ciddiye almaya başlıyor.