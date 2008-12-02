Almanya 'Fener' dosyasını gönderecek

Almanya Frankfurt Savcılığı sözcüsü Doris Möller-Scheu, Deniz Feneri davasıyla ilgili dosyaları hazırladıklarını, bu işlemin gelecek yılın ocak ayında tamamlanmasını beklediklerini belirterek, ''Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin istediği dosyaları hukuki kanallardan göndereceğiz'' dedi.



Söz konusu dosyaların gönderilmesinin daha fazla zaman alabileceğini ifade eden Möller-Scheu, bunun farklı bir uygulama olmadığını, tüm ülkelerle işlemlerin aynı şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Dosyaların çok fazla olması nedeniyle tümünü gönderemeyeceklerini belirten Möller-Scheu, ancak Türk tarafının talep ettiği dosyaların gönderileceğini söyledi.



Möller-Scheu, Türk tarafının istediği evrakların tümünün gönderilip gönderilmeyeceği sorusu üzerine de bu tür uygulamaların her yerde aynı olduğunu, Türkiye'den gelen isteğin hala incelenmekte olduğunu ve buna göre karar vereceklerini bildirdi.



