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Dünya

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı: Ben olsam Türklere yasaktan vazgeçerdim

"Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli"

01 Mayıs 2018 14:52

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yeşiller Birlik/90 partisi milletvekili Claudia Roth, Almanya'da Türk siyasetçilere uygulanan seçim kampanyası ve miting yasağını eleştirdi. Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada Roth, "Ben olsam böyle bir uygulamadan vazgeçerdim" dedi ve bu uygulamanın "güçlü bir demokrasinin işareti olmadığını" söyledi.

Seçim kampanyası yasağını reddeden Roth, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yapmasına da şahsen karşı olmadığını ifade etti. Roth, "Güvenlik sağlandığı sürece, buna dayanırız" şeklinde konuştu. Roth, "Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Erdoğan için olduğu kadar muhalif siyasetçiler için de geçerli" dedi.

Roth, Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası çerçevesinde konuşma yapamamasını eleştirdi

"Demokrasi ile otokrasi arasındaki farkı gösterebiliriz"

Almanya'nın "liberal demokrasiler ile Türkiye'deki başkanlık otokrasisi arasındaki farkı bu sayede gösterebileceğini" belirten Roth, "Erdoğan da kendisine karşı ve Türkiye'deki tutukluların salıverilmesi için gösteriler düzenlenmesini kabul etmek zorunda" dedi.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde, Almanya kamuoyunda seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınıp taşınmayacağı yeniden tartışılmaya başlandı.

Geçen yıl Türkiye'de yapılan anayasa referandumu öncesinde Türk politikacıların etkinliklerinin birbiri ardına iptal edilmesi sonucunda, Alman hükümeti Haziran 2017'de aldığı kararla Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay öncesindeki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklamıştı.

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