Almanya: Euro 2020 için Türkiye ile düelloya girmeyeceğiz

2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma hakkını kaybeden İstanbul, gözünü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevirdi. Euro 2020'nin yarı final ve final maçına ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmaya hazırlanan Almanya ise bu yarışta İstanbul lehine çekileceklerini açıkladı.

2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma hakkını kaybeden İstanbul, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final ve final maçlarını düzenlemek için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın 13 ayrı şehrinde oynanması planlanan turnuvanın yarı final ve finaline ev sahipliği yapmak için Türkiye ile birlikte girişimde bulunan federasyonlardan biri de Almanya idi.

Ancak Alman Futbol Federasyonu Başkanı Wolfgang Niersbach, bu yarışta İstanbul lehine çekileceklerini açıkladı.

Münih için öngördükleri başvuruyu yapmayacaklarını açıklayan Niersbach; "Euro 2020 finali için Türkiye ile doğrudan bir düelloya girmeyeceğiz" açıklamasında bulundu ve bu konuda UEFA Başkanı Michel Platini ile sözleştiklerini ifade etti.

Niersbach'ın açıklamalarının ardından Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı final ve final maçlarının İstanbul'da oynanması beklentisi daha da arttı.

Zira Euro 2020'nin Türkiye'de düzenlenmesini isteyen UEFA, İstanbul'un Olimpiyat Oyunları adaylığı nedeniyle turnuvayı Avrupa'nın dört bir yanındaki şehirlere dağıtma kararı almıştı.