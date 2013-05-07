Almanya eski Maliye Bakanı Oskar Lafontaine Euro’dan çıkılmasını savunuyor

Euro birliğinin babası olarak kabul edilen, Avrupa’da ortak para birimi kullanılmasını en çok savunan isimlerden biri olan Almanya eski Maliye Bakanı Oskar Lafontaine şimdilerde Euro’dan çıkılması gerektiğini savunuyor.

Lafontaine, Avrupa’nın güneyindeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle artık ortak para biriminden çıkmanın yeniden düşünülmeye başlanması gerektiğini ifade etti.

cnbce.com'un haberine göre, kendi resmi internet sitesinde açıklamalar yapan Oskar Lafontaine, mali sıkıntı çeken Euro Bölgesi ülkelerinin krizle başa çıkmak için kendi para birimlerinin değerini düşüremediklerini bu yüzden de derin resesyona girdiklerini belirtti.

Oskar Lafontaine Avrupa’daki bankacılık sisteminin yeniden yapılanması, kredi verenlere daha sıkı denetim getirilmesini ve Euro’dan önceki para sistemine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Oskar Lafontaine şu anda aktif siyasette değil.