Almanya eşcinsellikten hüküm giyenlerin cezalarını silecek

Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde eşcinselliği suç sayan ve tavizsiz bir şekilde uygulanan yasadan kaynaklanan mahkûmiyetleri iptal etmeye hazırlanıyor.

Adalet Bakanı Heiko Mass mahkûmiyetleri iptal edecek ve "tazminat hakkı" yolunu da açacak.

1946'dan 1969'a dek 50 bin kişi, 19. yüzyıldan kalan ve Nazi yönetiminin daha da sertleştirdiği yasa uyarınca mahkûm edilmişti.

Almanya'da eşcinsellik 1969'da suç olmaktan çıkartılsa da, söz konusu yasa maddesi 1994'e kadar yürürlükte kaldı.

2002'de hükümet Nazi yönetimi sırasında eşcinsel olmaktan hüküm giyenlerin mahkûmiyetlerini iptal etmiş ancak savaş sonrası hüküm giyenler buna dâhil edilmemişti.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'nun yaptırdığı incelemede, mahkûm olanları rehabilite etmenin hükümetin yasal sorumluluğu olduğuna karar verildi.

İncelemeyi yapan Profesör Martin Burgi tüm mahkûmiyetlerin iptal edilmesini ve eğitim projeleri için tazminat verilmesini tavsiye etti.

"Açık yara tedavi edilmeli"

Kurumun Başkanı Christine Lunders de inceleme sonucundan memnun olduklarını ve "hukukun üstünlüğündeki açık kalan yaranın tedavi edilmesi gerektiğini" söyledi.

Almanya 2001'den bu yana eşcinsel çiftlerin yasal çerçevede birlikte yaşamasına izin veriyor. Eşcinsel çiftler, heteroseksüel çiftlerle aynı vergi mevzuatına tabi ve evli çiftlerle aynı haklara sahip.

Ancak özellikle İrlanda'nın eşcinsel evliliğe izin veren düzenlemeye gitmesinden sonra Alman hükümeti üzerinde eşcinsel evliliklere izin verilmesi baskısı da artıyor.