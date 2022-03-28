Almanya Enerji Bakanı: G7 ülkeleri, Rusya'nın doğal gaz satışında ruble talebini reddediyor

Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck, G7 ülkelerinin Rusya’nın enerji ödemelerinin ruble olarak yapılması talebini toplu olarak reddettiğini açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Habeck “Bütün G7 bakanları, ruble kararının varolan sözleşmelerin the taraflı ve açık bir ihlali olacağında hemfikir oldu” dedi.

Habeck, “Rubleyle ödeme kabul edilemez” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Rusya Merkez Bankası ve Gazprom’a Rusya’nın ‘dost olmayan devletlerden’ alacağı tüm doğalgaz ödemelerinin rubleye çevrilmesini emretmişti.

Dost olmayan ülkeler arasında Ukrayna’da başlatılan savaş sonucu Rusya’nın finans sistemlerine yaptırım uygulayan ve yabancı rezervlerine el koyan ülkeler yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın ruble talebini kabul etmeyen ülkelere doğal gaz gönderilmeyeceğini söylemişti.