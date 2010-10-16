Almanya en az 300 bin göçmen alacak

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Türk diplomaları tanınacak



En az 300 bin kalifiye göçmen alınacak En az 300 bin kalifiye göçmen alınacak

“Eğitim standardı düşmeyecek”

Almanya'da son dönemde göçmenlerin topluma uyumu ve İslam konusu hararetli bir şekilde tartışılırken, Alman hükümeti de AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenlerin diplomalarının tanıması için düzenlenen yasa tasarısını somutlaştırmaya başladı.Deutsche Welle'de yer alan habere göre, 2011 yılı ortalarında yürürlüğe girmesi öngörülen, yurtdışında alınan üniversite ve yüksekokul diplomalarının tanınması konusundaki yasa tasarısının iyileştirilmesi için hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'den yeni öneriler geldi. Buna göre her göçmen, diplomasının tanınmasını hukuken talep etme hakkına sahip olacak ve en geç altı ay içinde cevap alma, aksi takdirde itiraz etme hakkına kavuşacak. Ayrıca meslek lisesi diplomaları da bu uygulamaya tabi tutulacak.Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Uyum Politikaları Sözcüsü Serkan Tören, DW Türkçe Servisi'ne partisinin yeni önerilerini şöyle anlattı:''Yabancı diplomaların tanınmasını öngören yasa tasarısında yapılan yeniliklerle, başvuranların hepsi işleme tabî tutulma hakkına ve en geç 6 ay içerisinde cevap alma hakkına kavuşacak. Bununla birlikte belediyeler bünyesinde, başvuranları gerekli işlemler ve evraklar konusunda bilgilendiren başvuru merkezleri kurulacak.''Bugüne kadar merkezi bir başvuru merci yoktu. Çalışmak isteyenler, diplomalarının tanınması için, branşlarına göre Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumlara başvuruyorlardı.Tören, bu yasal düzenlemeden AB dışından yaklaşık 300 bin ila 500 bin göçmenin yararlanmasının söz konusu olduğu belirtti. Bugüne dek Almanya'da Türkiye, İran gibi ülkelerden gelen kalifiye elemanların diplomalarının tanınması için herhangi bir yasal düzenlemenin mevcut olmadığını belirten Tören, bu yasanın getireceği faydaları şöyle sıraladı:''Almanya'da çok büyük bir kalifiye eleman potansiyeli var. O nedenle bu düzenleme, nitelikli işgücü açığını biraz bile olsa kapatacağı için ekonomimize de büyük bir yardım sağlayacak. Bu sayede bazıları sosyal yardım almaktan kurtulacak ve zaten eğitimlerini aldıkları daha seçkin işlerde çalışma imkanı bulacaklar. Bu kişiler için başvuracakları merkezî bir dairenin olması ve itiraz etme haklarına kavuşmaları da büyük kolaylıklar sağlayacaktır.''Mühendis, doktor, hasta bakıcı ve fen bilimleri uzmanı açığının Almanya'da ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Tören, bu düzenlemeyle Almanya'nın eğitim standardında da herhangi bir düşüşün söz konusu olmayacağının altını çiziyor. Çünkü başvurular AB standartlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecek.Tören, ''Başvurular değerlendirilirken Almanya'da belirlenen standartlar, AB yönetmelikleri ve başvuru yapan kişinin meslekteki pratik deneyimlerinin süresi esas alınacak hususlar arasında. Yabancı diplomalar AB tüzüklerinde belirlenen sertifika normlarıyla karşılaştırılacak'' dedi.“Eğer yabancı diplomalar bu standartlara uyuyorsa diploma tanınacak eğer uymuyorsa kısmi tanıma ya da meslek içi eğitim söz konusu” diyen Serkan Tören sözlerini şöyle sürdürdü:''Örneğin yabancı ülkeden alınmış bir doktor diploması söz konusu, ancak bu diploma, standartlara uygun bulunmadığı için tam tanınmamış. Ancak örnek veriyorum, o zaman kişinin hasta bakıcılığı ya da başka görevleri yapması söz konusu olmalı. Bu noktada ilgili kurumun, eğer iş imkanını sağlayamıyorsa, başvuru sahibini meslek içi eğitime yönlendirme, başka ne tür imkanlar olduğu ile ilgili bilgilendirme yükümlülüğü bulunuyor. Bu eğitim bitince de diplomanın tam tanınması gerçekleşecek.''Yabancı diplomaların tanınması sadece üniversite diplomaları için geçerli değil, aynı zamanda meslek lisesi diplomasına sahip olan kişiler de bu yasadan faydalanabilecek.