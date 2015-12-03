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Dünya

Almanya: Elimizde Türkiye’nin IŞİD’den petrol aldığına dair bir bilgi yok

ABD de "Türkiye’nin IŞİD’den petrol aldığına dair iddia doğru değil" demişti

03 Aralık 2015 16:09

ABD’nin ardından Almanya da, Türkiye’nin IŞİD’le petrol ticareti yaptığına dair elinde bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Ancak Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert’in düzenlediği brifingde dile getirdiği sözleri tekrar edebilirim. Elimizde böyle bir bilgi yok” dedi.

Seibert, düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Türkiye’nin IŞİD’le petrol ticareti yaptığı yönündeki açıklamalarına değinerek bu konuda bir bilgiye sahip olmadıklarını söylemişti.

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