Almanya elendi, Türkiye bir üst turda



Avrupa Basketbol Şampiyonası B grubunda İspanya'nın Almanya'yı yenmesiyle gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye, gruptaki son maçını İzlanda ile oynadı. '12 Dev Adam' normal süresi 91-91 biten maçın uzatmalarında rakibini 111-102 mağlup etti.

Grubu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle bitiren Türk milli takımı Sırbistan, İspanya ve İtalya'nın ardınan grup dördüncüsü olarak bir üst tura çıktı.

Bu turnuvada şansız maçlar çıkaran Almanya ise son grup maçında İspanya’ya 76-77 yenilerek grubu beşinci sırada tamamladı ve elendi.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Almanya’nın tecrübeli ismi Dirk Nowitzki “Ne yazık ki üç maçı kıl payı kaybettik. Son bölümlerde iyi takımlara karşı oynarken yapmamaz gereken acemice hatalar yaptık. Genç, savaşan bir ekibimiz var ancak bu yine de yeterli olmadı” dedi. Novitzki milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruya yanıt vermedi. Almanya'nın turnuvada yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Berlin’deki salonu dolduran 13 bin seyirci karşılaşma sonrası tecrübeli basketbolcuyu ayakta alkışladı.

Türkiye'nin ikinci turdaki rakibi A grubunu lider tamamlayan ev sahibi ülkelerden Fransa oldu. Fransa son grup maçında İsrail'e 86-61 üstünlük sağladı. Fransa ile Türkiye cumartesi günü TSİ 22:00'da Lille kentinde karşılaşacak.

İkinci tur eşleşmeleri

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından A grubunda Fransa, İsrail, Polonya, Finlandiya, B grubunda Sırbistan, İspanya, İtalya, Türkiye, C grubunda Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya, Gürcistan ve D grubunda Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Belçika bir üst tura çıkan ülkeler oldu. İkinci tur eşleşmelerinin programı şöyle oluştu;

12 Eylül Cumartesi

TSİ 13:00 Letonya-Slovenya

15:30 Yunanistan-Belçika

19:30 İspanya-Polonya

22:00 Fransa-Türkiye

13 Eylül Pazar

13:00 Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti

15:30 Sırbistan-Finlandiya

19:30 İsrail-İtalya

22:00 Litvanya-Gürcistan