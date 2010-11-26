Almanya eleman azlığının bedelini peşin ödüyor

T24 - Almanya'nın önde gelen şirketleri, 1960'lı yıllardan beri yaşanan en hızlı kalkınma döneminde, ellerindeki iyi yetişmiş çalışanları kaybetmemek için kesenin ağzını açmaya başladı.



Aralarında ülkenin önde gelen sanayi devleri Siemens, Porsche ve Continental gibi şirketlerin bulunduğu firmalar çalışanlarına nakit performans primi verecek. Bu şirketler diğer taraftan ulusal mühendislik maaşları kanunundan faydalanarak, 2010'un ilk iki ayı içerisinde Alman işgücünün maaşını yüzde 2.7 oranında artıracak. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Örneğin Siemens yaptığı açıklamada, küresel çaptaki çalışanlarına bu yıl için toplam 415 milyon dolar performans primi ödeyeceğini açıkladı. Şirketin çalışanları buna istinaden, Ocak ayında 1,000 euroya varan primler alacak.



Siemens CEO'su alınan kararla ilgili daha önce yaptığı değerlendirmede, "Bu sadece sembolik bir adım değil. En basitinden çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" demişti.



Hem Siemens hem de diğer şirketler bu kararının arkasında, geçen sene ortaya çıkarılan başarılı çalışma ile finansal krizde çalışma saatlerinin kısılması ve performans ödemelerinin ertelenmesinin etkili olduğunu belirtiyor.





ASIL NEDEN ELEMAN EKSİKLİĞİ



İşgücü piyasası uzmanları ise şirketler tarafından gelen bu hamlenin, sanayisiyle öne çıkan ekonomide, yavaş yavaş baş gösteren yetişmiş eleman eksiliğinin yansıması olduğunu belirtiyor.



Almanya'nın toplam ihracatının 2010 yılında önceki yıla göre yüzde 16 artarak 937 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. Bu artışın arkasında başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerden gelen otomobil ve ara malı talebi yatıyor. Artan bu talep üreticilerin, şimdiden siparişleri yetiştirme konusunda zora düşeceği baskısı yaratıyor.





Alman istihdam piyasasına yönelik araştırmalar yapan IAB adlı kurumun direktörlüğünü yapan Joachim Möller, "Şirketlerin bu yıl ki toparlanmayı daha az tahmin etmesi bu durumun oluşmasındaki asıl etken. Birçok sektör şimdiden büyük oranda yetişmiş eleman eksikliğiyle karşı karşıya bulunuyor" dedi.





43 BİN MÜHENDİS AÇIĞI VAR



Alman mühendisler birliği VDI tarafından yapılan bir tahmine göre, hali hazırda eleman aranan boş pozisyon sayısının, mevcut işsiz mühendislerin sayısından 43 bin kişi daha fazla durumda.



Almanya'daki işsizlik oranı Ekim ayında iki yıldan uzun bir sürenin ardından ilk defa 3 milyon kişinin altında düşerek, yüzde 7.5'e geriledi. Bu rakamlardan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel, iyimser konuşarak yüzde 4'ün altı olarak kabul edilen tam istihdam hedefinin ulaşılabilir olduğunu kaydetti.





1960'LI YILLARA BENZİYOR



Möller, ülkede yaşanan bu durumu 1960 ve 70'li yıllardaki 'ekonomik mucize' sırasında, Almanya'nın, İtalya ve Türkiye'den düşük vasıflı işçi getirdiği döneme benzetiyor.

Şimdi ise sanayi şirketleri daha yüksek vasıflı çalışanlar arıyor. Bu şirketler, mevcut çalışanlarını kendilerini geliştirmeleri için istihdam etmeye devam ederken, kendi ülkelerinde kısmen kendini ispatlamış profesyonelleri de kendilerine çekmeye çalışıyor.

Uzmanlar, Almanya'nın hızla azalan nüfusu bu eğilimin önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyor.



