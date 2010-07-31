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Dünya

ALMANYA ELEKTRONİK KELEPÇEYİ TARTIŞIYOR HAMBURG (A.A)

31 Temmuz 2010 15:11

-ALMANYA ELEKTRONİK KELEPÇEYİ TARTIŞIYOR HAMBURG (A.A) - 31.07.2010 - Almanya'da Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminolojik Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Christian Pfeiffer, Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger'in şartlı tahliye edilen mahkumlara uygulanması düşünülen "elektronik kelepçe" önerisini olumlu karşıladığını belirtti. Pfeiffer, "Neue Presse" gazetesine yaptığı açıklamada, bu önlemin tahliye edilenin yeniden suç işleme tehlikesini önemli oranda azalttığını kaydetti. Hür Demokrat partili Adalet Bakanının elektronik kelepçe önerisine Birlik Partileri (CDU/CSU) karşı çıkıyor. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde elektronik kelepçe uygulaması yürürlükte. Hessen eyaletinde 10 yıl önce gündeme gelen elektronik kelepçe, şimdiye kadar yaklaşık 700 kişiye takıldı. Baden-Württemberg eyaletinde Ekim ayında 150 kişiyi kapsayan elektronik kelepçe uygulaması başlatılacak. Uygulama 1 yılla sınırlandırıldı.

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