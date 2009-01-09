Almanya eksi 27,5'i gördü

Avrupa’yı etkisi altına alan yüksek hava basıncı "Angelika" dondurmaya devam ediyor.



Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ndeki Altenburg kentinde hava sıcaklığı -27,5 dereceyle rekor seviyeye ulaştı. Saksonya Eyaleti’nde ise -27,4 dereceyle Sohland ikinci sırada yer aldı.



Brandenburg’da bir gün içerisinde caddelerin buzlanmasından ötürü toplam 615 kaza meydana geldi. Almanya’da hava sıcaklıkları bugün -3 ile -12 arasında değişecek.



Hava sıcaklıklarının diğer Avrupa ülkelerinde ise; Fransa’da 1 ile -10 derece, İngiltere’de -5 ile 6 derece, Belçika’da -11 ile -6 derece, Hollanda’da -9 ile 1 derece, İsviçre’de -16 ile -8 derece arasında olması bekleniyor.