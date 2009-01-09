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Dünya

Almanya eksi 27,5'i gördü

Avrupa’yı etkisi altına alan yüksek hava basıncı "Angelika" dondurmaya devam ediyor.

09 Ocak 2009 02:00

Avrupa’yı etkisi altına alan yüksek hava basıncı "Angelika" dondurmaya devam ediyor.

Almanya’nın Thüringen Eyaleti’ndeki Altenburg kentinde hava sıcaklığı -27,5 dereceyle rekor seviyeye ulaştı. Saksonya Eyaleti’nde ise -27,4 dereceyle Sohland ikinci sırada yer aldı.

Brandenburg’da bir gün içerisinde caddelerin buzlanmasından ötürü toplam 615 kaza meydana geldi. Almanya’da hava sıcaklıkları bugün -3 ile -12 arasında değişecek.

Hava sıcaklıklarının diğer Avrupa ülkelerinde ise; Fransa’da 1 ile -10 derece, İngiltere’de -5 ile 6 derece, Belçika’da -11 ile -6 derece, Hollanda’da -9 ile 1 derece, İsviçre’de -16 ile -8 derece arasında olması bekleniyor.

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