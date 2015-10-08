Almanya ekonomisinde hafif büyüme bekleniyor



Dünya ekonomik gidişatında sendelemeler görülürken Almanya’nın önde gelen araştırma enstitüleri ülkede istikrarlı bir ekonomik gelişme bekliyor. Ekonomi enstitüleri böylece 2015 yılı için yaptıkları tahminleri biraz geriye çekmiş oldular.

“Alman ekonomisi belirli bir canlanma içinde"

Uzmanlar hazırladıkları 88 sayfalık “Alman ekonomisi sağlam – büyüme potansiyelleri artıyor” başlıklı raporun sonuç bölümünde, “Alman ekonomisi belirli bir canlanma içinde bulunuyor” ifadesine yer veriyor. Rapora göre en önemli olumlu göstergeler yurtiçi ekonomik gelişmelerinden kaynaklanıyor. İstihdamın rekor düzeyde seyretmesi nedeniyle Almanya’da tükecinin bu ve gelecek yıl içinde harcamalarını yüzde iki dolayında artıracağı tahmin ediliyor.

Beş Alman ekonomi enstitüsünün ortak raporu

Sözkonusu rapor Münih’teki Ekonomik Araştırma Enstitüsü ifo, Berlin’deki Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü DIW, Essen’deki Ren-Vestfalya Araştırma Enstitüsü RWI ile Halle’deki Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü IWH tarafından ortaklaşa hazırlandı. Enstitülere bağlı uzmanlar, mülteci akını nedeniyle 2013 yılından beri artış göstermeyen işsizlik oranının Almanya’da yeniden artacağına da işaret ediyorlar. İşsiz sayısında 75 bin dolayında bir artış olması ve toplamda 2 milyon 900 bine yükselmesi bekleniyor. Almanya’nın kamu bütçesinde ise 2016 yılında 13 milyar euroluk bir ek kaynak sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu da 2015’te beklenilen yaklaşık 23 milyarlık kaynaktan daha az bir düzeyi gösteriyor. Bunun ise mülteci akını nedeniyle ortaya çıkan ek masraflarla da ilgili olduğu belirtiliyor.

Dünya ekonomisinin verdiği görüntü iyi değil

Alman ekonomi araştırma enstitüleri dünya konjonktürüne ilişkin ise çok iyimser bir tablo çizmiyorlar. Küresel konjonktürün bu yıl içinde yüzde 2,6'lık, gelecek yıl da yüzde 2,9'luk bir büyüme göstereceği tahmin ediliyor. Ekonomi uzmanları küresel çapta ekonomik büyümenin yüzde üçün altında seyretmesini resesyon olarak değerlendiriyorlar. Uzmanlar özellikle dünyanın ABD'den sonra en büyük ekonomik gücü olan Çin'deki yapısal değişimlerin dünya ekonomisinin büyümesini frenleyeceği görüşündeler.

Alman hükümeti konjonktüre ilişkin tahminlerini düzeltecek

Alman ekonomi araştırma enstitülerinden uzmanların tahminleri, federal hükümetin şimdiye kadarki tahminleri ile de örtüşüyor. Alman hükümetinin Ekim ayı içinde konjoktüre ilişkin tahminlerini düzelteceği bildirildi. Beş Alman ekonomi enstitüsünün yayınladığı rapor, hükümetin tahmini beklentilerine temel oluşturuyor. 2014 yılında Almanya'da ekonomi yüzde 1,6 oranında büyümüştü.