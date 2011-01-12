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Ekonomi

Almanya ekonomisinde güçlü büyüme

Almanya ekonomisi yüzde 3,6 büyüdü. Federal İstatistik Bürosu, 2009 yılında yüzde 4,7 daralan Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH), 2010 yılında yüzde

12 Ocak 2011 02:00

T24 - Alman ekonomisi geçen yıl yüzde 3,6 büyüdü. Federal İstatistik Büroso, 2009 yıılnda yüzde 4,7 daralan Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH), 2010 yılında yüzde 3,6 büyüdüğünü açıkladı. Bu büyüme oranı, 1990 yılında Almanya'nın birleşmesinden bu yana en hızlı büyüme oranı oldu. Almanya, 2006 yılında yüzde 3,4 büyümüştü.

Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ihracatçısı Almanya'nın ekonomisinin büyümesinde ihracatındaki güçlü büyüme ve iç talebin düzelmesi etkili oldu.

Açıklamada, “2010 yılında ekonominin büyümesinde sadece dış ticaret değil, aynı zamanda iç talep etkili oldu” denildi.

Almanya'da önceki yıl yüzde 22,6 gerileyen makina ve teçhizat yatırımları geçen yıl yüzde 9,4 artarken, 2009 yılında yüzde 0,2 düşen hanehalkı harcamaları 2010 yılında ise yüzde 0,5 büyüdü. Önceki yıl yüzde 9,4 düşen ithalat geçen yıl yüzde 13 yükselirken, ihracat yüzde 14,2 artış gösterdi.

Almanya'nın geçen yıl bütçe açığı GSYH'nin yüzde 3,5'i seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Almanya'nın bütçe açığı beş yılda ilk kez AB'nin yüzde 3 olan seviyesinin üzerine çıktı.

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