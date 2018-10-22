Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı, kalabalık iş insanı grubuyla Ankara'yı ziyaret edecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, aralarında Türkiye’de faaliyet gösteren Alman şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de olduğu kalabalık bir Alman iş insanı grubuyla 25-26 Ekim’de Ankara’yı ziyaret edecek.

Ziyaret sırasında Almanya tarafının özellikle yatırımcılar için hukuki güvence, yatırımcıların korunması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı gibi konularda güvenin tekrar tesis edilmesi konularındaki taleplerini Türkiye’ye ileteceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Alman Bakan’ın ziyareti sırasında 2013’te kurulması kararlaştırılan ancak gerginlikler nedeniyle toplanamayan Türkiye- Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılacak. Ziyaret kapsamında Alman ve Türk iş insanlarının katılımıyla enerji ve yatırım forumlarının gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Türkiye ile Almanyaarasında geçen yıl siyasi alanda artan gerginliğin iki ülke arasında çok yakın ilişkiler bulunan ekonomik alana da yansıması olmuş, Türkiye bazı Alman şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Türkiye, geçen yıl temmuzda Almanya’ya önce “teröre destek verdiğinden” şüphelendiği Alman şirketleri listesi vermiş, daha sonra “iletişim kazası” denilerek liste geri çekilmişti.