Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Rusya'ya kömür ambargosuna açığız

Avrupa Birliği'nin dün açıkladığı yeni plana göre Rusya'dan kömür ithalatı önümüzdeki 3 aylık süreçte azaltılacak.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck verdiği bir mülakatta son 4 haftada Rusya'dan kömür ithalatını yaklaşık olarak yarı yarıya azalttıklarını belirtti. Habeck "Ancak kömür ithalatını hemen yarın tamamen bitirmek büyük bir sorun teşkil edebilir. İşin zorlu kısmını tamamladık ve artık hazır sayılırız. Bu nedenle de ambargoya karşı çıkmıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Habeck kömür ithalatının ne zaman tamamen sona ereceğine dair soruya ise zamanlamanın AB ile görüşüleceği yanıtını verdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre AB'nin beşinci yaptırım paketi Rusya'dan kömür ithalatına yasak getirmeyi de kapsıyor. Avrupa Komisyonu yeni yaptırımlarla ayrıca tarımsal ürünleri ve enerji dışında ülkeden gelen kamyon, tır ve gemilerin AB sınırlarından geçişini de yasaklamaya hazırlanıyor.

Alman hükümeti de Rusya'dan neredeyse tüm petrol ithalatını durdurmayı planlıyor. Ancak bu durumun Avrupa'nın en büyük ekonomisi için lojistik sorunlarını daha da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor.

AB dışişleri bakanlarının, yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşmesi bekleniyor.