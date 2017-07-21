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Dünya

Almanya Ekonomi Bakanı: Bu şartlarda Türkiye'de yatırım çok zor

Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu

21 Temmuz 2017 01:01

Ankara-Berlin hattında yaşanan krizin ardından karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu kez Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Türkiye'deki Alman firmaları ve yatırımlarıyla ilgili konuştu.

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Almanya Ekonomi Bakanı Brigitte Zypries, Almanya'nın Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarında meydana gelebilecek tüm anlaşmazlık ve haksızlıklara karşı denetimlerini sürdürdüğünü ve olası bir durum da firmaların en büyük savunucusu olacağını açıkladı.

Türkiye'deki varolan iklimin yatırımcılar açısından 'oldukça zor' olduğunu dile getiren Zypries, İngiliz-Alman ticaret birliği BGA'nın 'Eğer Almanya, Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa, ihracat hacminde de büyük bir düşüş yaşanır' sözlerini hatırlattı.

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