Almanya, Dünya Kupası kaderini İsveç karşısında çiziyor

2018 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken F Grubu'nda Almanya ile İsveç karşı karşıya geliyor.

Almanya ve İsveç arasında köklü bir rekabet bulunuyor. İki ekip, Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadelede, tarihlerinde 37. kez karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde İsveç'in 3 puanı bulunurken, Meksika'ya kaybeden Almanya'nın puanı bulunmuyor.

107 yıllık rekabet

Almanya ile İsveç tarihteki ilk maçlarını 18 Haziran 1911'de İsveç'in başkenti Stockholm'de oynadı. İlk yarısı 2-2 sona eren hazırlık maçını Almanya 4-2 kazandı.

Daha sonra ise İsveç'in 4 maçlık galibiyet serisi geldi. 3-1, 2-1, 4-1 ve 1-0'lık yenilgilere Almanya 1926'da 3-3'lük beraberlikle son verdi.

Rekabette Almanya üstün

İki ekip arasındaki rekabette Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 36 maçta Almanya 15, İsveç 12 galibiyet elde etti. Dokuz maç da beraberlikle sonuçlandı.