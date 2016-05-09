Almanya Dündar ve Gül için yine gözlemci gönderecek



Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası verilmesinin ardından, temyiz davası sürecine de diplomatik gözlemci gönderileceği bildirildi. Dündar ve Gül’ün yargılandıkları davanın ilk duruşmasına yabancı diplomatlar da katılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İstanbul'daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada?” diyerek buna tepki göstermişti.

İlk duruşmaya Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann da katılmış ve mart ayında bu sebepten de dolayı iki kez Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. İlk duruşmanın ardından davada gizlilik kararı alınmıştı.

Temyiz süreci için takvim henüz belli değil. Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin kendi anayasasının temel prensiplerine sadık kalacağından, özellikle de hukukun bağımsızlığını ve adil bir yargı sürecini gözeteceğinden yola çıktıklarını açıklamıştı. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme ‘devletin gizli belgelerini ifşa etmek' suçundan Can Dündar'ın indirimli olarak 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'ün ise indirimli 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. MİT Tırları haberi nedeniyle yargılanan Dündar ve Gül'ün Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmaları bekleniyor. Gül ve Erdem bu süreci tutuksuz geçirecek. Mahkeme yurtdışı yasaklarını da kaldırdı.