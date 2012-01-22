Almanya: Dönerci cinayetlerinde kusurumuz yok

T24 - Alman Hükümeti, 8 Türk ve 1 Yunanlı'nın öldürüldüğü Neo Nazi cinayetleri konusunda kendini temize çıkardı. Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerle ilgili olarak federal makamların daha önce hatalı davranmış olduğuna dair şu ana kadar bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.





Bakan Friedrich, Alman Haber Ajansına (DPA) verdiği demecinde, ellerinde bulunan tüm belgeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Federal makamların hatalı davrandığına dair şimdiye kadar bir bulgu yok. Araştırmalarımızı yoğun şekilde sürdüreceğiz ve her şeyi daha açık göreceğiz. Her şey önceden bilinseydi ne Araştırma Komisyonuna ne de Uzmanlar Komisyonuna ihtiyaç olurdu" şeklinde konuştu.

"Aşırı sağı hafife aldık"



Cinayetlerden önce şiddet yanlısı aşırı sağcılarla terörizm arasındaki ilişkinin hafife alındığını kabul eden Friedrich, zamanında aşırı sağcılar tarafından işlenen cinayetlerle Thüringen eyaletindeki aşırı sağcılar arasında bir irtibat kurulamamış olduğunu kaydetti.



Federal Emniyet Dairesi ve Anayasayı Koruma Dairesi başkanlarına, meclis tarafından oluşturulacak Araştırma Komisyonunda konuşabilmeleri için geniş çaplı bir ifade verme yetkisinin verileceğini belirten Friedrich, ancak kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen gizli bilgilerin ortaya çıkması durumunda da komisyonun gizli toplantılar yapması gerektiğini söyledi.

Neo-Nazi parti kapatılabilir



Aşırı sağcı Almanya'nın Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) yasaklanabilmesini olasılık dahilinde görüp görmediğinin sorulması üzerine de Friedrich, bu konuda kendisinin ve Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht'in başkanlığını yaptığı federal ve eyaletler düzeyinde ortak bir çalışma grubu oluşturduklarını ve NPD'nin yasaklanabilmesi için gerekli olan hukuki şartları incelediklerini ifade etti. Friedrich, bu konuda Mart ayı sonunda açıklama yapacağını, ancak o zaman bu konuda henüz bir karar alınmış olacağına inanmadığını, NPD'nin yasaklanması için daha sonra da delillerin toplanması gerektiğini kaydetti.



Böyle bir durumda NPD içinde belirli bir düzeyde Anayasayı Koruma Dairesi muhbirlerinin faaliyetine de son verilmesi gerektiğini belirten Friedrich, tüm eyaletlerin buna uymasını beklediğini, ancak muhbirlerin faaliyetlerini de tümüyle durduramayacaklarını, parti içinden elde ettikleri bilgileri yasaklama davasının son aşamasında da güncelleştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

"Önce muhbirler..."



"Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesine demeç veren Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger de üyesi olduğu Hür Demokrat Parti'nin (FDP), NPD'nin yasaklanmasını her şart altında istemediğini, olası bir yasaklama davasında başarısız olunmasının bu partiyi daha da güçlendireceğini savundu.



Alman Bakan, NPD'nin yasaklanabilmesi için bu partinin içindeki muhbirlerin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini, ancak konuştuğu tüm eyalet adalet bakanlarının söz konusu faaliyetlerin tümüyle durdurulmasını çok zor bir olasılık olarak gördüğünü, bu nedenle NPD hakkında açılacak olası bir yasaklama davasının hukuki açıdan çok iyi bir şekilde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

"Neo-Nazi'ye iş verin"



Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ise, Hannover kentinde yayınlanan "Neue Presse" gazetesine yaptığı açıklamada, NPD'nin yasaklanması için daha yoğun girişimlerde bulunulmasını ümit ettiğini belirterek, bu partinin yasaklanmasının aşırı sağcı eylemlerin önlenmesine de katkı sağlayacağını savundu.



Böyle bir partiye üye olan insanların iş bulma konusunda zorluk çekmesi gerektiğini de ifade eden Schröder, "Şirketlerde bu konuda yeterli derecede hassasiyet olmasını ve bu insanlara şöyle demelerini isterdim: 'Siyasi görüşün bizi genel hatlarıyla ilgilendirmiyor. Ama bizim için de geçerli olan bir sınır vardır. Ve bu sınır, NPD'nin başladığı yerde biter" şeklinde konuştu.

Cinayetlerle ilgili yeni bulgular



Bu arada Almanya'da 2000 – 2006 yılları arasında 8 Türk ve bir Yunan'ı öldüren Neonaziler'le ilgili soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Cinayetlerle bağlantılı tutuklu bulunan baş zanlıya ilişkin suçlamalar artıyor.



Cinayetlerden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör hücresinin tutuklu bulunan üyesi Beate Zschäpe'nin örgütün mali işlerini yürüttüğü ileri sürüldü.

Deutche Welle

