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Deutsche Welle

Almanya, dokuz altın madalya ile lider

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde devam eden 2018 Kış Olimpiyat Oyunlarında Almanya 2'si altın 3 madalya daha kazanarak liderliğini sürdürdü

16 Şubat 2018 00:52

Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde Almanya Milli Takımı iki altın madalya daha kazanarak toplamda dokuz altın madalyayla sıralamada liderlik konumunu sürdürüyor. Almanya 2014'te Soçi'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunlarında kaydettiği kötü sonucu Pyeongchang'da rekor tempoda telafi etti. Soçi’den toplam sekiz altın madalya ile dönmüş olan Almanya, altıncı gün itibarıyla toplam dokuz altın madalya sahibi oldu.

Çiftler artistik buz pateninde zafer, Almanya'dan Aljona Savchenko ile Bruno Massot ikilisinin oldu. İkili serbest program karşılaşmasında ortaya koydukları performansla ülkelerine tam 66 yıl sonra artistik buz pateni çiftlerde olimpiyat altını kazandırmayı başardı. Çin gümüş madalya elde ederken, Kanada bronz madalya aldı.

Takım kızak yarışında da Almanya, 2014‘te Soçi‘de elde ettiği şampiyon unvanını korumasını bildi. Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Tobias Wendl ve Tobias Arlt'tan oluşan Alman takımı pist rekoru kırarak Soçi 2014'ün ardından Pyeongchang 2018'de de altın madalyanın sahibi oldu. Kanada'nın gümüş madalya elde ettiği yarışta Avusturya bronz madalya kazandı.

Çiftler luge disiplininde ise dün altın madalyayı Alman kızakçılar Tobias Wendl ile Tobias Arlt ikilisi elde etmişti. Kızak kadınlar teklide de Alman Natalie Geisenberger dün altın madalyaya ulaşmıştı.

Altıncı günün diğer madalyaları

Norveçli biatlet Johannes Thingnes Boe, erkekler 20 kilometre bireyselde altın madalya kazandı. Boe, 48 dakika 3.8 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Sloven Jakov Fak gümüş, Avusturyalı Dominik Landertinger ise bronz madalya aldı.

Sürat pateni erkekler 10 bin metre yarışında ise Kanadalı Ted-Jan Bloemen 12.39.77'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya hak kazandı. Hollandalı Jorrit Bergsma gümüş madalya ile ikinciliğe, İtalyan Nicola Tumolero ise bronz madalya ile üçüncülüğe sahip oldu.

Kış Olimpiyatlarında Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde Norveçli Aksel Lund Svindal altın madalya elde etti. 35 yaşındaki Svindal, olimpiyatlarda Alp disiplininde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu olarak da tarihe geçti. Alp Disiplin Kadınlar Büyük Slalom'da ise ABD'li Mikaela Shiffrin altın madalyaya uzandı.

Almanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alfons Hörmann, Alman Milli Takımı'nın Pyeongchang'da ilk altı günde kaydettiği başarılara atıfta bulunarak "Bunlar olağanüstü ve insanı son derece heyacanlandıran sonuçlar” dedi ancak hemen zafer havasına girilmemesi uyarısında da bulundu ve "Hiçbir madalya almadan çıkacağımız müsabaka günleri de olacaktır” ifadesini kullandı.

dpa, SID, dw/ ÇA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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