Almanya doktor açığına çözüm arıyor

Almanya'da beş yıl içinde 40 bin doktor emekli olacak. Siyasetçiler zaten var olan doktor açığının artmaması için çözüm yolları arıyor.



Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Doktorlar Federal Birliği'nin (KBV) verilerine göre, beş yıl içinde 40 bin doktor emekliye ayrılacak. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda büyük bir doktor açığı ortaya çıkacak.



Meslek birliklerinin verilerine göre, şu anda bile Almanya'da on binlerce bakım personeli açığı mevcut.



Öte yandan, Hartmannbund doktor örgütünün 20 binden fazla kişiyle yaptığı ankete göre, Almanya'daki doktor açığıyla ilgi tüm uyarılara karşın, her iki tıp öğrencisinden biri eğitim sonrası doktorluk yapmayı düşünmüyor.



Öğrenciler, bu kararlarına gerekçe olarak ise kliniklerde uzun çalışma saatleri ve aile hayatını sürdürmeye elverişli olmayan çalışma koşullarını gösteriyor. Bu yüzden, genç doktorlar sıklıkla yurt dışına gitmeyi ya da doktorlara görev veren sanayi kollarında çalışmayı tercih ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)