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BBC Türkçe

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'de bir Alman çiftin gözaltına alındığına inanıyoruz

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, bir basın toplantısında Türkiye'de bu hafta sonu bir Alman çiftin gözaltına alındığını düşündüklerini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, bir basın toplantısında Türkiye'de bu hafta sonu bir Alman çiftin gözaltına alındığını düşündüklerini söyledi.

Schaefer, gözaltıların Pazar günü İstanbul'da gerçekleştiğine dair resmi bir bilgi olmadığını, ancak çiftten birinin halen gözaltında olduğunu ve diğerinin ise ülkeyi terk etmesine izin verilmediğini aktardı.

Süregiden gözaltıların büyük bir endişe yarattığını söyleyen Schaefer, "Türkiye'de sadece tatil yapmak isteyen Alman vatandaşları için kabus devam ediyor. Türkiye'ye gitmeyi düşünen herkesin başına aynı şey gelebilir. Kendini tehlikede görmeyen biri, bir anda Türkiye'de hapse girebilir" dedi.

Bir önceki hafta da Antalya'da tatil yaptıkları sırada gözaltına alınan Alman çift daha sonra serbest bırakılmıştı.

Daha önce Almanya vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmıştı.

seyahat uyarısı yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan duyuruda "Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı üzerine kurduğu" belirtilirken "Bir kısım vatandaşımıza sözlü saldırılar yöneltilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türk vatandaşlarına Almanya'ya gelmeleri çağrısında bulundu.

Türk turistlerin Almanya'ya gelmekten korkmaması gerektiğini söyleyen Merkel, "Burada hiçbir gazeteci tutuklanmıyor. Gazeteciler gözaltına konmuyor. Burada ifade özgürlüğü ve kanunların üstünlüğü var. Bununla gurur duyuyorum" dedi.

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