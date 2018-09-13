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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti

13 Eylül 2018 21:57

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Suriye Zirvesi'nde ateşkesten yana tutum sergileyen Türkiye'ye teşekkür etti.

Maas, Berlin'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer  ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, İdlib ve çevresinde  insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bunun için Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten  Maas, Türk yetkililerinin, Tahran'da Rus ve İranlılarla bir araya geldiğini ve  ateşkesten yana tutum sergilediğine işaret ederek, "Bu konuda çok müteşekkirim."  ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün bir görüşme  gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, yarın da Berlin'de ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye konusunu ele alacağını belirtti.

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Maas ayrıca, Alman hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne 150  milyon avro vereceğini de bildirdi.

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