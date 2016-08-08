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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı: Vize muafiyeti şartlar yerine getirilirse verilecektir

Frank Walter Steinmeier, darbe girişimini açıkça kınadıklarını söyledi

08 Ağustos 2016 21:12

Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye’nin ekim ayına kadar Türk vatandaşlarına vize serbestisi verilmesi gerektiği yönündeki beklentisinin gerçekleşmesi konusunda umutsuz.

Alman Bild gazetesine konuya ilişkin konuşan Steinmeier, “Vize muafiyeti ancak bununla bağlantılı şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu olacaktır. Şu anda böyle bir durum mevcut değil” ifadelerini kullandı.

 

"Darbe girişimi araştırılmalı ancak hukukun üstünlüğüne dayalı yapılmalı"

 

DHA'nın haberine göre; Almanya'nın darbe girişimini açık şekilde eleştirdiğini belirten Steinmeier, “Başından beri öğretmen, hakim ve gazetecilerin tutuklanması konusunu eleştiriyoruz ve eleştirmeye de devam edeceğiz. Ancak, darbe girişimini yapanların siviller ve parlamentoya karşı acımasızca saldırdıkları Almanya'da tartışmalar arasında gözden kaçıyor. Bu nedenle şunu ifade etmeliyiz ki; Biz darbe girişimini açıkça kınıyoruz. Siyasi ve cezai yönden araştırılmalıdır, fakat bu hukukun üstünlüğüne dayalı olarak yapılmalıdır” dedi.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize muafiyetiyle ilgili olarak, "Vize muafiyeti uygulanmazsa sığınmacı anlaşması zora girer" ifadelerini kullanmıştı.

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