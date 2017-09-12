Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'ye silah ihracatını beklemeye aldık

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki silah ticaretine ilişkin Handelsblatt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Gabriel açıklamasında, "Türkiye'nin şu sıralar bize silah satışına yönelik yaptığı başvuruları, ki bunların sayısı hiç az değil, beklemeye aldık" şeklinde konuştu.

Gabriel bu başvurulara yönelik bir sorumluluk taşınmadığını ifade etti. Bakan, uluslararası sözleşmeler uyarınca bağlı kalınması gereken ancak içeriğini silahların oluşturmadığı bazı ihracatların ise bekletilemediğine dikkat çekti.

Alman haber ajansı dpa'nın Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu'nun verdiği soru önergesine aldığı yanıta dayandırdığı haberine göre, Alman hükümeti yıl başından bu yana Türkiye'ye 25 milyon euro tutarındaki silah ihracatına onay verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Almanya'nın Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması veya diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi gibi önerilere sıcak yaklaşmadığını ifade ederek, "Bu durumda tutuklu olanlar daha hızlı bir şekilde serbest kalmaz. Konsolosluk desteği de alamazlar" dedi.

Sigmar Gabriel bir kez daha federal hükümetin Türklerle değil, Recep tayyip Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetiyle sorunu olduğunu yineledi. Bakan, "Bizi birbirimize karşı kışkırtmaması için her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Gabriel: Türkiye'ye seyahat edecekler duyuruları okusun

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, pazar günü İstanbul'da gözaltına alınan Türkiye kökenli Alman vatandaşı çifte yönelik olarak ise daha öncesinde "Kölner Stadt Anzeiger" gazetesine açıklamalarda bulundu. Bakan, Türk hükümetinden gözaltındaki Alman vatandaşına konsolosluk erişimi yolunun açılmasını talep etti.

Sigmar Gabriel açıklamasında ayrıca Türkiye'ye yapılacak seyahatlere ilişkin de uyarıda bulunarak, "Türkiye seyahatlerinde daha da dikkatli olunması gerektiğini" belirtti.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Gabriel, "Her Alman vatandaşına, içinde bulunduğumuz koşullar uyarınca Türkiye seyahati öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat ve güvenlik duyurularını dikkatlice okumasını tavsiye ederim" dedi.

Sigmar Gabriel gazeteye yaptığı açıklamada, bakanlığının Alman vatandaşı çiftin hangi gerekçeyle Türkiye'de tutulduklarına dair henüz bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Alman haber ajansı dpa ise pazartesi akşam saatlerinde diplomasi çevrelerine dayandırdığı haberde, çiftin muhtemelen "siyasi gerekçelerle" gözaltına alındığını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'da Türk kökenli Alman vatandaşı bir çiftin gözaltına alındığı konusunda ciddi bilgiler ulaştığını açıklamış ancak gözaltı hakkında kendilerine resmi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.

Sözcü, Türkiye'ye gitmeyi planlayan her Alman vatandaşının ülkede olup bitenlerle ilgilenmek zorunda olduğunu vurgulamış, Alman vatandaşlarını Türkiye'deki gözaltılar nedeniyle uyararak, "Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Bu üzücü bir gerçek" demişti.

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AFP/ Dpa/GA/BÖ