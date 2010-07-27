Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

T24

Ziyaret Türkiye'nin önemini gösteriyor



Gündemde İran var

Kıbrıs meselesi

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle (FDP) iki günlük bir ziyaret için Türkiye’ye geliyor. Westerwelle’nin bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve yarın sabah da Davutoğlu ile birlikte Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor. Westerwelle'nin yarın öğleden sonra Türkiye'den ayrılması planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dirk Augustin, Deutsche Welle Türkçe Servisi’ne yaptığı açıklamada, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile uluslararası güncel konuların ele alınacağını söyledi. Ziyaretin gündemine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları söyledi: ”Bu konuların ne olduğuna dair açıklama yapmak istemiyorum. Ama tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye ve Almanya’yı ikili ilişkiler açısından ilgilendiren bütün konular ele alınacak. Bunun yanı sıra bölge açısından önemli olan konular da gündeme gelecek.”Hür Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Westerwelle, bu yıl içinde ikinci kez Türkiye’ye geliyor. Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Rainer Stinner, Dışişleri Bakanı’nın son yedi ay içinde ikinci kez Türkiye’yi ziyaret edecek olmasının, bu ülkeye verilen önemi gösterdiğine dikkat çekti. Nitekim Westerwelle de Temmuz ayının başında haftalık ”Die Zeit” gazetesine verdiği mülakatta Türkiye’nin önemine vurgu yapmıştı. Stinner, Westerwelle’nin temaslarında, Türkiye’nin bölgesel rolünün gündemdeki en önemli konulardan biri olacağını söyledi:”Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin bölgesel açıdan siyasi önemi arttı. Türkiye artık bölgede aktif bir siyaset izliyor ve bu nedenle de Almanya ve dolayısıyla dışişleri bakanı için önemli bir muhatap.”Bu çerçevede, İran’ın tartışmalı nükleer programı ve Türkiye’nin İran konusundaki tavrının, iki bakanın görüşmesinde gündeme geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Westerwelle, Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısında alınan İran’a yönelik yaptırımları sertleştirme kararını savunuyor. Batı ile Tahran arasında arabulucu rol oynamaya çalışan Türkiye ise İran’a yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Bu sorunun çözümünde Türkiye’nin önemli bir rol oynayabileceğine işaret eden Hür Demokrat Partili Stinner, ancak bu konuda bazı kuşkuları olduğunu vurguluyor: ”Size açıkça söylüyorum: Benim açımdan Türkiye’nin bu rolü üstlenip, üstlenemeyeceği gerçekten açık değil. Türkiye’nin Avrupa ile (İran arasında) arabuluculuk mu yapmak, yoksa bölgede tek güç olarak kendi pozisyonunu mu sağlamlaştırmak istediği bana göre yeterince açıklığa kavuşmadı. Ama ben yine de iyimserim. Kuşkusuz Dışişleri Bakanı Westerwelle’nin ziyaretinde de Türkiye’nin Avrupa Birliği ile nasıl olumlu bir rol oynayacağı tartışılacaktır.”Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Stinner’e göre, Westerwelle’nin temaslarında gündeme gelecek konulardan biri de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen müzakereler. Bu çerçevede, özellikle Kıbrıs meselesinin gündeme geleceği tahmin ediliyor. Zira Westerwelle, geçtiğimiz cuma günü Kıbrıs'ta temaslarda bulunmuştu. Westerwelle, temasları sonrasında yaptığı açıklamada, Ada'daki taraflar ”yapıcı” bir şekilde gayret gösterdiği takdirde, Kıbrıs sorununun çözülebileceğini belirtmişti.