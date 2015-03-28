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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier: 'Oyunun sonuna yaklaştık'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerde kritik sürecin başladığını açıkladı.

28 Mart 2015 18:01


İsviçre'nin Lozan kentinde bu haftasonunda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubu ve İran'ın dışişleri bakanları bir araya geliyor.

Bugün ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Fransız mevkidaşı Laurent Fabius ile görüşecek olan Steinmeier, toplantı öncesi görüşlerini açıkladı. "İran ile 10-12 yıllık nükleer müzakerelerin ardından oyunun sonuna yaklaştık" ifadesini kullanan Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "müzakerelerin ucunun açık olduğunu" vurguladı.

Fabius: 'Hedef, sağlam bir anlaşma'

"İran'ın nükleer enerjiyi kullanma hakkı var" diyen Fransız Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, buna karşılık Tahran'ın atom bombası geliştirmesine müsaade edilmeyeceğini kaydetti. "Sağlam bir anlaşma" hedeflediklerine işaret eden Fransız bakan, varılan anlaşmaların kontrolünü sağlamak için saydam bir mekanizma kurulacağını söyledi. Lozan'daki görüşmelerde 31 Mart tarihine kadar bir çerçeve anlaşmasına ulaşılması hedefleniyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubu ve İran arasında yürütülen müzakerelerde nihai anlaşmaya varılamamış ve müzakereler 1 Temmuz 2015'e kadar uzatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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