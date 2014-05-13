Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Kiev'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in temaslarının yalnızca başkent Kiev'le sınırlı kalmayacağı, ayrılıkçı hareketin güçlü olduğu güneydoğu bölgesine de gidebileceği belirtildi.

11 Mayıs'ta Donetsk ve Luhansk bölgelerinde düzenlenen "referandum" krizin derinleşmesine neden olmuş, ayrılıkçılar Rusya Federasyonu'na katılmak istediklerini açıklamıştı.

Almanya, Kiev hükümeti temsilcileriyle Rusya yanlısı güçler arasında yapılacak Yuvarlak Masa toplantılarını destekliyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) çağrısı üzerine gündeme gelen toplantılardan ilki yarın yapılacak. Toplantılarda mevcut kriz ortamından çıkış yolları tartışılacak.

AGİT'in planı Kiev hükümeti, ABD ve AB'nin yanı sıra Rusya tarafından da destekleniyor.