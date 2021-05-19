Almanya Dışişleri Bakanı onayladı; ABD, Kuzey Akım 2'ye yaptırım muafiyeti verecek

Almanya, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nin altından Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesi ile alakalı ABD'nin yaptırım muafiyeti vermeyi planladığın açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Kuzey Akım 2 şirketi ve onun Alman vatandaşı olan tepe yöneticisi ile ilgili başkanlık feragati var" ifadelerini kullandı.

Euronews'in haberine göre; Rus yetkililer ise ilk olarak Amerika merkezli Axios haber sitesinde çıkan haber üzerine Moskova ve Washington arasındaki gerginliğin Kuzey Akım 2'ye tanınan muafiyetle birlikte biraz olsun azalabileceğini belirtti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov haberlerin gerçek olması halinde bunun "olumlu bir sinyal" olarak algılanacağını vurguladı.

Peskov böyle bir haberin yayınlanmış olmasının bile olumlu bir işaret olduğunu ve "yeni yaptırımlar yolda" gibi haberler okumaktan kesinlikle daha iyi olduğunu belirtti.

Rusya ve Almanya'yı deniz altından birbirine bağlayan boru hattını Rus enerji devi Gazprom finanse ediyor ve halihazırda yüzde 95'i tamamlanmış durumda.