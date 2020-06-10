Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Bazı ülkeler İsrail’e yaptırım uygulayabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas , İsrail’in Filistin topraklarını ilhak etmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceği ve Filistin’i tanıyabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi. Netanyahu ile Maas’ın görüşmesinin ana gündem maddesi Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi oldu.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in ilhak planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtildi.

Maas’ın aynı uyarıyı Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiği ifade edildi.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Netanyahu'nun İsrail’in güvenliği için Ürdün Vadisi’ni 'kontrol altında tutmak zorunda olduğunu' iddia ettiği aktarıldı.