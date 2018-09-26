Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Alman şirketleri Türkiye'de yatırımı riskli buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili endişelerini dile getirdi.

Maas , giderek daha fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırım yapmayı riskli bulduğunu ifade etti. "Bu, esas olarak kendi Türk çalışanları nedeniyle endişe kaynağı oluyor" şeklinde konuşan Alman bakan, "Çalışanlar Türk yargısının kurbanı olurlarsa, bu kesinlikle yatırım yapma isteğinin artmasına katkıda bulunmaz” dedi. Gazete, Alman şirketlerinin daha fazla yasal güvence verilmesi için Alman hükümetine baskıyı arttırdığını bildiriyor.

Haberde ayrıca Türkiye'deki iş çevrelerine dayandırılarak verilen bilgilere göre, ülkedeki Alman yatırımının son iki yılda yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığı, şirketlerin yatırımlarını ertelemeye başladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında Berlin’de Almanya’nın önde gelen iş insanlarıyla görüşeceği açıklandı. Ekonomik krizle mücadele eden Türk hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin de kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını hedefliyor.

Albayrak'ın Berlin temasları

Bu çerçevede iki ülkenin ekonomi kurmayları geçen hafta Berlin'de bir araya gelmişti. Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldiği kritik zirve sonunda iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Almanya Maliye Bakanı Scholz görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün yardım talep etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da etmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın davetlisi olarak Almanya’ya resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Erdoğan, Steinmeier’ın yanı sıra Başbakan Angela Merkel'le de bir araya gelecek.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Ziyaret sırasında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Altmaier resmi yemeğe katılıyor

Almanya'da tartışma konusu olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Erdoğan onuruna Cuma akşamı vereceği resmi yemek davetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in bu davete katılacağı açıklandı. Reuters'in Bakanlığa teyit ettirerek verdiği habere göre Altmaier, Cuma akşamki yemeğe katılacak. Başbakan Merkel, yemeğe katılmayacağını söylemişti. Erdoğan Berlin'de Merkel ile iki defa bir araya gelecek.