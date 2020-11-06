Almanya Dışişleri Bakanı Maas: ABD, tek kişilik bir şovdan fazlasıdır

T24 Dış Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD tek kişilik bir şovdan fazlasıdır" dedi ve başkan adaylarına gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Funke'ye açıklamalarda bulunan Maas, "ABD, tek kişilik bir şovdan fazlasıdır. Böyle bir durumda yangına körükle giden sorumsuzca davranıyordur" diye konuştu.

Maas, "Kesin bir sonuç görülene kadar herkes sakin kalmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"İşleyen bir demokrasi için yenilgiyi kabul edebilenler ışıltılı galiplerden daha önemlidir" diyen Maas, "Sonuçların kabul görmesi için herkes kendini dizginlemelidir" diye konuştu.

ABD'de oy sayımı devam ediyor.