Almanya Dışişleri Bakanı, HDP’lilerle görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, HDP milletvekilleri Mithat Sancar, Feleknas Uca, Osman Baydemir ve Ziya Pir'den oluşan heyet ile görüştü.

TBMM’de yapılan görüşmede Türkiye’de yaşanan gelişmeler hakkında HDP’lilerin görüşleri aktarıldığı bildirildi.

HDP’den yapılan açıklamaya göre, Steinmeier ise daha kapsamlı görüşmek üzere temsilcileri Berlin'e davet etti.

Steinmeier, Çavuşoğlu ile görüştü

Yıldırım ve Erdoğan ile görüştü

Steinmeier, 15 Temmuz'da bombalanan TBMM'yi gezdikten sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Alman Bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.