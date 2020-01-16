Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır

Bingazi'de Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter Libya'da ateşkes anlaşmasına uymaya hazır" açıklamasını yaptı.

Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtilirken, Hafter'in yaklaşımının Maas tarafından 'çok önemli' bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.

Merkel: Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Maas ile görüşmesi sonrası katıldığı bir basın toplantısında Hafter'i işaret ederek, "Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" dedi.

Merkel, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

Hafter, sabah yaptığı açıklamada19 Şubat'ta Berlin'de gerçekleşecek Libya konferansına katılmayı kabul ettiğini duyurmuştu.