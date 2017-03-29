Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den Brexit açıklaması: Kolay olmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinde müzakerelerin her iki taraf için de kolay olmayacağını ifade etti.



Gabriel, Berlin'de Dışişleri Bakanlığında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Brexit sürecini başlatmasıyla 9 aylık bekleyişin sona erdiğini belirtti.



Müzakerelerdeki hedefin, AB'nin ve 27 üye ülkenin çıkarlarına zarar gelmemesi olduğunu söyleyen Gabriel, müzakerelerde İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının çıkarlarının da korunması gerektiğini dile getirdi.



Müzakerelerin sonunda, İngiltere ile AB arasında tümüyle bir anlaşmazlık yaşanmamasını istediğini kaydeden Gabriel, "Müzakereler her iki taraf için de kolay olmayacak." dedi.



Gabriel, müzakerelerde iki tarafın da çıkarlarının dikkate alınmasını talep etti.



Almanya için müzakerelerde 27 ülkeli AB'nin bir arada kalmasının önemli olduğunu vurgulayan Gabriel, müzakerelerin yapıcı ve adil bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.