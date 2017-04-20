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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Irak’ta

Irak'a bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak hükümetinin ek askeri yardım taleplerini geri çevirdi.

20 Nisan 2017 00:53

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ülkenin yeniden inşa süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Irak'ı ziyaret etti. Gabriel, başkent Bağdat'ta yaptığı açıklamada,Irak hükümetinin IŞİD'le mücadele için Almanya'dan askeri ek yardım talebini reddetti.

Güvenliğin sadece askeri açıdan düşünülmesinin yanlış olduğunu belirten Gabriel, "Burada yaşayan insanlar IŞİD'le asıl mücadelenin ülkenin yeniden inşa edilmesinden geçtiğini çok iyi biliyor" dedi.

Irak hükümetinden ülkeye yatırımları cazip hale getirmek için ekonomik reformlar yapmasını talep eden Gabriel, ülkeye yeniden inşa süreci için ek yardımların planlanmadığını söyledi. Almanya, ABD'nin ardından Irak'a en fazla maddi destek veren ikinci ülke.

Askeri yardım talebi

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Gabriel'le düzenledikleri ortak basın toplantısında ek askeri yardım talebinde bulundu. Caferi "IŞİD'in yıkım gücü sadece Irak ve Suriye ile sınırlı değil" açıklamasını yaptı.

Gabriel ise Irak'taki yabancı güvenlik güçlerinin varlığını 'ülkenin işgali' olarak algılayan insanlar olduğuna dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı, krizdeki ülkenin yeniden inşasında sorumluluğun özellikle ABD'ye düştüğünü vurguladı. Gabriel 2003 yılında ABD tarafından Irak'ta başlatılan savaşın devletler hukukuna aykırı olduğunu ve ülkedeki sorunların büyük bölümüne yol açtığını ifade etti.

Alman ordusu, uzun yıllardır savaş ve terörle sarsılan Irak'ta IŞİD'le mücadele için Kürt peşmergelere askeri eğitimde destek sunuyor. Erbil'de bunun için halihazırda 140 Alman askeri görev yapıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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