Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Irak'ın bütünlüğünü tehlikeye atmak doğru değil

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), bağımsızlık referandumu yapılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Gabriel, “Irak’ın bütünlüğünü tehlikeye atmak, sınırları yeniden çizmeye kalkmak doğru bir yol değil” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, IKBY’de 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumunu değerlendirdi. Libya ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklama yapan Gabriel, tek taraflı adımların bölgede sıkıntıları arttırabileceğini söyledi.

"IŞİD’e karşı mücadele kazanılmadı"

“Irak’ın bütünlüğünü tehlikeye atmak, sınırları yeniden çizmeye kalkmak doğru bir yol değil ve bu Bağdat ile Erbil’de zaten var olan istikrarsız durumu daha da zorlaştırır” diye Gabriel, tarafları diyaloğa davet etti.

IŞİD’e karşı mücadelenin henüz kazanılmadığını belirten Sigmar Gabriel, sorunların üstesinden birlikte daha kolay gelineceğini söyledi. Gabriel, bugüne kadar elde edilen kazanımların basitçe harcanmaması gerektiğini belirtti.

Almanya, 2014’te IŞİD’e karşı mücadelede Iraklı Kürtlere yardım kararı almıştı. Erbil’de kurulan kampta, 130 Alman askeri Peşmerge güçlerini eğitmeye başlamıştı. Almanya ayrıca, Peşmerge güçlerine Eylül 2014’ten bu yana 32 bin silah, 90 milyon Euro değerinde 30 milyon mermi ve çok sayıda mühimmatın yanı sıra, önemli miktarda Milan tanksavar füzeleri de vermişti. (DHA)