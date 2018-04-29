T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya Dışişleri Bakanı: Erdoğan yönetimi altında Türkiye asla AB üyesi olamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilen bir Türkiye'nin AB üyesi olamayacağını söyledi. Gabriel, Erdoğan'ı AB katılım müzakerelerini ciddiye almamakla eleştirdi.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimi devam ettiği sürece Türkiye'nin asla Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyledi.

Alman Bild gazetesine konuşan Gabriel, "Mevcut durumda Türkiye'nin AB'ye asla üye olamayacağı net bir şekilde görülüyor... Bunun nedeni bizim onları istemememiz değil, Türk hükümeti ve Erdoğan'ın Avrupa'nın temsil ettiği değerlerden hızlı bir şekilde uzaklaşması" dedi.

Gabriel ayrıca Erdoğan'ı AB ile katılım müzakerelerini ciddiye almamakla eleştirdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Almanya, bazı vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olmasını sert bir dille eleştiriyor. Türkiye ise Almanya'yı 15 Temmuz darbe girişiminin faillerinin ortaya çıkarılması konusunda yeterince destekleyici davranmamakla suçluyor.

Son olarak, Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönündeki haberlerin ardından konunun araştırılması için bu ülkeye nota verdi.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı yaptı. Almanya, bunun egemenliğinin ihlali olduğunu söyleyerek sert bir dille eleştirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiye ABGabriel Erdoğan ABDışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeAvrupa BirliğiAlman BildGabrielBununTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24