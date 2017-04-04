Almanya Dışişleri Bakanı: Deniz Yücel'in tutukluluk koşulları kolay değil

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 27 Şubat’tan bu yana Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Almanya’nın İstanbul Başkansolosu tarafından ziyaret edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Salı günü Londra ziyareti esnasında yaptığı açıklamada Başkonsolos Georg Birgelen’in Yücel’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etmesinin “sorunsuz gerçekleştiğini” kaydeden Gabriel, Yücel’in tutukluluk koşullarının ise “kolay olmadığını” söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı “O nedenle Deniz Yücel’in tüm gücümüzle onun serbest bırakılması için çabaladığımızı bilmesi bir o kadar önemli” diye konuştu. Gabriel, Başkonsolos Birgelen’in ziyareti sırasında bu konuda Yücel’e Silivri’de bir kez daha güvence verdiğini bildirdi. Gabriel, Alman vatandaşlığı da bulunan Yücel’in konsolosluk danışmanlık hizmeti alabilmesinin süreklilik kazanması talebini yineledi.

Çavuşoğlu'na teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, mart ayının başında Alman mevkîdaşı Angela Merkel'e Alman büyükelçilik temsilcilerinin Deniz Yücel ile görüştürüleceği konusunda söz vermişti. Ancak Alman yetkililerin, Silivri Cezaevi'nde bulunan Deniz Yücel ile görüşmesine haftalarca izin verilmemişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre bu ziyaretin gerçekleşmesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da rolü oldu. Gabriel Londra'da yaptığı açıklamada da “Türk mevkidaşıma bu görüşmenin gerçekleşmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 14 Şubat’ta ifade vermek için gittiği İstanbul emniyetinde gözaltına alınmış ardından 27 Şubat’ta "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Alman hükümeti Yücel’e yönelik bu suçlamaların dayanaktan yoksun olduğunu savunuyor.

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afp/dpa, BD/GA