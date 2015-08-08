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Almanya Dışişleri Bakanı: Barış sürecinde yaşanacak bir aksama ölümcül sonuçlar doğurur

Steinmeier, PKK ile yaşanan çatışmalardan endişe duyduklarını söyledi

08 Ağustos 2015 16:02

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Suruçl saldırısının ardından sona eren çatışmasızlık sürecine ilişkin Türkiye’yi uyardı. PKK ile çatışmaların artması ve buna bağlı olarak şiddetin tırmanmasından endişe duyduğunu belirten Steinmeier, barış sürecinde yaşanacak bir aksamanın bölge için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Rheinischen Post gazetesine konuşan Steinmeier, “Ortadoğu’da yaşanan sorunlar nedeniyle Kürtlerle yürütülen barış sürecinin sona erdirilmesi, Türkiye ve bölge için ölümcül sonuçlar doğurur” ifadelerini kullandı.

“Sadece görüşmelerin sürdürülmesiyle 90’lı yıllarda yaşanan çatışma ortamının yeniden oluşması önlenebilir” diyen Alman Dışişleri Bakanı, çatışma ortamına olası dönüşün bölgenin içinde bulunduğu durum nedeniyle vahim sonuçlar doğuracağını savundu.

 

Ankara olumlu sinyal verdi

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Barış görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda Ankara’nın olumlu sinyal verdiğini kaydeden Steinmeier, "Türk yetkililer barış sürecini sürdürmek konusunda bize ve Avrupalı ortaklarına güvence verdi” dedi. Steinmeier, Türkiye’nin barış görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda PKK’nın çatışmalara son vermesini istediğini de hatırlattı.

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