Almanya dış ticaret açığı 16.5 milyar euro oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Eylül (DHA) – Almanya dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda 18.8 milyon eurodan, Temmuz ayında 16.5 milyar euroya geriledi, beklenti 19.5 milyar euroya yükselmesiydi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, Almanya’da ihracat Temmuz’da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 7.6 artarak 111 milyar euroya yükseldi. İthalat ise Temmuz’da aylık yüzde 2.8, yıllık yüzde 12 artarak 94.5 milyar euroya ulaştı.

Almanya yıllık sanayi üretimi Temmuz’da yüzde 2.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.1 arttı.