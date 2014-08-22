Almanya dış politikasında yeni dönem

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile Savunma Bakanı Ursula von der

Leyen’in geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama, Alman dış politikasında köklü bir

değişikliğin başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Kosova ve Afganistan’a asker göndererek

uluslararası arenadaki pasif duruşundan sıyrılan Almanya şimdi de kriz bölgelerine silah

gönderiyor.

Muhalefetteki Sol Parti Irak'a silah gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı. Yeşiller

Partisi'nin Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da silahların İslam Devleti gibi

aşırılık yanlısı grupların eline geçebileceği uyarısında bulundu. Partinin dış politika

uzmanlarından Milletvekili Omid Nouripour ise Kuzey Irak’a silah yerine Alman

askerlerinin gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Asker göndermek için meclisin onayı şart

Gönderilecek olan silahların türü ve miktarı henüz kararlaştırılmış değil ancak koalisyon

iktidarının büyük ortağı olan Hrıstiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Dış Politika

Sözcüsü Philipp Mißfelder, Kürtlere eski silahlar gönderilmemesini, bunun bir yarar

sağlamayacağını ifade etti. Almanya’nın bir başka ülkeye silah yardımı yapması için

bunun parlamentoda onaylanması gerekmiyor. Hükümetin kararı yeterli, ancak buna

rağmen konunun ciddiyeti dolayısı ile bazı siyasiler parlamentodan da onay alınmasını

talep ediyorlar.

Birlik Partileri'nin Federal Parlamento Grup Yöneticisi Michael Grosse-Brömer de,

yalnızca asker gönderilmesi durumunda parlamentodan onay gerektiğini belirtti. Silah

ihracatının parlamento onayına tabi olmadığını ifade eden Grosse-Brömer,

yine de

konunun önemi büyük olduğu için kamuoyunun bilgilendirilmesi ve parlamentoda farklı

görüşlerin dinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Dış politikada karakter değişimi

Yapılacak olan silah yardımı bir başka soruyu beraberinde getiriyor. Şayet

Almanya’nın, vereceği silahlarla ilgili Kürtleri eğitimden geçirmesi gerekir ise bu nerede

ve nasıl yapılacak? Bunun Kuzey Irak’ta yapılması, bölgeye Alman askerlerinin gideceği

anlamına gelir ki, bu da parlamentonun onayını gerektirir. Grosse-Brömer,

silahlı Alman

askerlerinin bir bölgeye ilk kez gönderilmesinden önce parlamentodan onay alınması

gerektiğini, ancak gidecek elemanların bu kategoriye mi girdiklerini yoksa kriz

bölgesinin tam içinde olmayacakları için farklı mı değerlendirilmeleri gerektiğinin iyi

tartışılmasını talep etti.

Başbakan Angela Merkel’in Genel Başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU)

Partisi Milletvekili Patrick Sensburg da Almanya’nın silah göndermekle yetinmemesi

gerektiğini savunan isimlerden biri. Sensburg, Almanya’nın gönderdiği yardımların

dağıtımı ve sivil halkın İslam Devleti örgütünden korunması için Alman askerlerinin

bölgeye sevk edilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun gerçekleşmesi zor görünse de,

konunun tartışılması bile uzmanlar tarafından Alman dış politikasinda tarihi bir karakter

değişimi olarak nitelendiriliyor.

