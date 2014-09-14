'Almanya, dinlemeleri ortaya çıkaran istihbaratçının şifrelerini 3 aydır çözemiyor'

Almanya, Türkiye'nin dinlendiği iddialarını da içeren yaklaşık 200 gizli belgeyi ABD'ye vermekle suçlanan ve iddialar nedeniyle 3 Temmuz'da gözaltına alınan Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Markus R'nin bilgisayar şifresini üç aydır çözemiyor.

Der Spiegel dergisi, Alman emniyet makamlarının ve bilişim uzmanlarının yaklaşık üç aydır Markus R.'ye ait dizüstü bilgisayarın şifrelerini çözmeye çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını, bu nedenle iddianamenin tamamlanamadığı iddia etti.

Habere göre, Federal Başsavcı Harald Range, geçen hafta Federal Meclis'te NSA Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine soruşturmada gelinen aşama hakkında bilgi verirken yaşadıkları büyük teknik sorunları aktardı.

Ayrıca, Markus R. ilk ifadesinde dizüstü bilgisayarında bir hava durumu uygulaması bulunduğunu ve burada New York'taki hava durumunu sorguladığında bilgi verdiği Amerikalı kaynaklarla gizli bir iletişim kanalının açıldığını anlattı.

Ancak BND çalışanının daha sonra susma hakkını kullanmayı tercih ettiği, şüpheliden daha fazla bilgi elde edilemediği bildirildi.

Yüzlerce belge bulundu

BND çalışanının dizüstü bilgisayarını inceleyen Alman emniyet yetkilileri ve bilişim uzmanlarının da gelişmiş teknoloji kullanılan bilgisayarın şifrelerini bugüne kadar çözemediği, Markus R.'nin Amerikalılara bilinenden daha fazla bilgi ve belge aktarmış olabileceğinden şüphelenildiği iddia edildi.

Halen gözaltında bulunan Markus R.'ye ait bir harici bellekte Amerikan istihbaratına sızdırıldığı tahmin edilen, BND'ye ait yaklaşık 200 gizli belge bulunmuştu.

Merkel'i zora soktu

Alman Der Spiegel dergisi, 16 Ağustos'ta yayımladığı haberde, bu belgeler arasında bulunan 2009 tarihli çok gizli bir dokümanda Alman hükümetinin BND'ye NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetinde bulunma görevi verdiğini iddia etmişti. Almanya'nın istihbarat önceliklerinin tanımlandığı çok gizli belgede 30 ülkenin, istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı 'ana ülkeler' olarak belirlendiği, bu 30 ülke arasında NATO müttefikleri Türkiye ve Arnavutluk'un da bulunduğu kaydedilmişti.

Haber, geçen yıl ABD istihbaratının cep telefonunu dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından "Dostlar arasında dinleme kabul edilemez" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de kamuoyu önünde zora sokmuştu. (AA)