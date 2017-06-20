T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya: Deniz Yücel davasında AİHM kararını bekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’ye hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesi çağrısı yaptı

20 Haziran 2017 00:17

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu gazeteci Deniz Yücel konusunda AİHM’nin bir an önce karar vermesini umduklarını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yücel hakkında kısa bir süre içerisinde karar vermesini umduğunu belirten Bakan, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin “çok sertleştiğini, o nedenle Yücel’in kısa bir süre içerisinde serbest kalmasını beklemediklerini” ifade etti.

AİHM’den Yücel hakkındaki kararın kısa bir süre içerisinde çıkmasını umduğunu ifade eden Bakan, bunun Türkiye’nin itibarını koruduğu bir çözüm olmasını da umduğunu söyledi. Gabriel, geçmişte Türkiye’nin AİHM ile iyi bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

 

"Hukuk devleti" vurgusu

 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesi çağrısı yaptı. Bunun Yücel’in serbest bırakılması anlamına geldiğini belirten Bakan, “Türkiye’nin harekete geçmemesi halinde bu tartışmada bir çözüme varılamayacağını” söyledi. Almanya’nın Ankara ile yakınlaşmaya hazır olduğunu belirten Gabriel, bunun ancak Türkiye’nin politikasını değiştirmesi ile mümkün olabileceğini belirtti.

Die Welt gazetesinin haberine göre, AİHM’den, gazetecinin avukatı Veysel Ok’a gönderilen belgede, Yücel adına yapılan şikâyet başvurusunun, “en kısa sürede inceleneceği” iletildi. Belgede, “Yücel’in şikâyetinin esas itibarıyla öncelikli olarak değerlendirilen şikâyetler kapsamında olduğu” belirtildi.

ETİKETLER

deniz yüzelsigmar gabrieltutuklamaalmanyabasın özgürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24