Almanya, 'Deniz Feneri'ni eksik yollamış

'Deniz Feneri yolsuzluğunun asıl failleri Türkiye'de’ diyen Almanya'dan Ankara'ya gönderilen dosya eksik çıktı. Dosyanın çevirisi ise tamamlanmak üzere.



Deniz Feneri Derneği’ne yönelik yolsuzluk iddialarına araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Almanya'dan gönderilen 3000 sayfalık soruşturma dosyasının çevirisinin en geç cuma günü tamamlanması bekleniyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu tarafından açıklanacak dosyada, Almanya'daki soruşturma ve dava sürecine ait sanık ve tanık ifadeleri çok sayıda hukuki ve mali belge talep edilmişti.



Ancak çevirisi tamamlanma aşamasında olan dosyanın içeriği hayalkırıklığına neden oldu. Almanya'dan 169 gün sonra gelen ve çevirisi 100 günde tamamlanabilen Deniz Feneri dosyasında talep edilen çok sayıda bilgi ve belgenin, Almanya tarafından gönderilmediği bildirildi.



Ankara' ya ulaştırılmayan belgeler arasında; Türkiye'deki şüpheli bazı bürokrat ve siyasilere yönelik sanık, tanık ve sorgu ifadeleri, derneğin usulsüz para aktarımında kullandığı sahte bağış makbuzları ve somut delil niteliğinde olabilecek banka dekontları yok.



2007 yılında Almanya'daki derneğe yönelik operasyonun Türkiye'yle aynı anda yapılması gerektiğini belirten hukuk çevreleri, bunu yapmayarak samimiyetini sorgulatan Almanya'nın, istendiği halde ısrarla belgeleri göndermemesinin soruşturmanın aydınlığa kavuşturulması konusunda samimi olmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.



Şüphelilerin şirketlerine yönelik araştırmaların da tatmin edici boyutta olmadığını belirten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaynakları gönderilmeyen tüm bu belgelere ilişkin yeni bir talep yazısı hazırlanarak önümüzdeki günlerde adalet bakanlığı nezninde başvuruda bulunacaklarını açıkladılar.