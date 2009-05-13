Almanya: Deniz Feneri'nde süreç normal işliyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili sürecin normal şekilde işlediğini, Türk ve Alman makamları arasında çok iyi bir işbirliğinin olduğunu söyleyerek, "Konuyu siyasallaştırmanın, politikaya alet etmenin hiçbir anlamı ve getirisi yok" dedi.





Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen bir programda gazetecilerin Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cuntz, Türkiye'de zaman zaman bu konuya dair bazı tartışmaların gündemde yer alabildiğine dikkati çekerek, "Ancak burada bir süreç var, bir işlem yapılıyor. Bu aslında iki işlem, çok basit, normal, adli makamlar arasında olan bir işlem" diye konuştu.





Büyükelçi Cuntz, iki dosyanın söz konusu olduğunu, birinci dosyanın Türkiye'nin Almanya'dan adli yardım talebi çerçevesinde ve tercümesiz, ikinci dosyanın ise Almanya'nın Türkiye'den adli yardım talebi nedeniyle tercümeli gönderildiğini belirtti. Büyükelçi Cuntz, şöyle konuştu:

"Birinci işlem şudur; adli bir yardım talebi çerçevesinde Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen, yani talebi Türkiye tarafından yapılmış olan bir dosyadan söz ediyoruz. Bu dosyanın aşağı yukarı 3 bin sayfadan oluştuğunu ifade etmek istiyorum. Bu 3 bin sayfanın oluşturulması da böyle hemen olacak bir işlem olmadığı için, bu dosyanın oluşması tabii ki süre aldı ve bu dosya oluşturulduktan sonra, adli yardım talebi kapsamında Türkiye'ye gönderildi. Şimdi dosyanın Türkiye'de ilgili savcılık makamları tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu 3 bin sayfalık dosyanın tercümesi yoktu. Tamamen Almanca yazılmış olan belgelerden oluşan bir dosyadan söz ediyorum burada.





Bunun dışında Alman savcılık makamlarının Türkiye'ye gönderdiği bir adli yardım talebi var. Yani burada Alman makamları Türk makamlarından bir şey istediği için, kural gereği tercümenin de eklenmesi gerekiyor ve bu adli yardım dosyasının içinde yer alan belgeler de, çevirisi yapılarak Türkiye'ye gönderildi. Burada adli makamlar bu konuyla ilgili olarak Türk makamlarından adli yardım kapsamında bir yardım, işbirliği istiyor. Konu bundan ibaret.





Türk tarafının adli yardım talebi üzerine Almanya'dan gönderilen (birinci dosyada), 3 bin sayfada orijinal belgeler bulunmaktadır ve talebin Ankara'dan gelmesi nedeniyle bu dosya tercümesiz olarak Türkiye'ye gönderilmiştir. Yani iki dosyadan söz ediyoruz."





Büyükelçi Cuntz, buradaki sürecin gayet normal bir şekilde işlediğini, bunu bu şekilde siyasallaştırmanın, politikaya alet etmenin hiç bir anlamı ve getirisi olmadığını belirterek, "Adli makamların çok olumlu, çok iyi bir şekilde birlikte çalıştıklarından söz edebiliyorum, ancak bu süreci beklemek, adli makamlara da işlerini yapma imkanı tanımak gerekiyor" diye konuştu.





