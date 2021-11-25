Almanya'dan vatandaşlık almak kolaylaşıyor

Halihazırda ülkede onlarca yıldır yaşıyor olmasına rağmen dil sorunları ya da asli vatandaşlığını bırakmak istememeleri nedeniyle binlerce kişi vatandaşlığa geçemiyor. Şu andaki kanunda yer alan ve vatandaşlığa ön şart olarak sunulan "Alman yaşam tarzına uygun yaşamak" gibi muğlak ifadeler yerine yeni kanunda daha kesin kriterler yer alacak.

Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için vizeler kolaylaştırılacak

Üçlü koalisyon ekonomik canlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olan kalifiye eleman sıkıntısını ülkeyi eğitimli göçmenler için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Bunun için yabancıların ülkede eğitim almak ya da çıraklık okuluna gitmek için vize alması kolaylaştırılacak.

Ayrıca ülkede geçici statü ile bulunan mülteciler daha kalıcı oturum haklarına sahip olabilecek ve ülkeye iyi entegre olabilmeleri halinde 4 ila 6 yıl içinde ailelerini de getirtebilecek.